Streit um Bundesparteitag in Essen AfD gewinnt beim Verwaltungsgericht

Der Rat der Stadt Essen hatte also mit großer Mehrheit einen Beschluss gefasst, der Änderungen im „Veranstaltungsvertrag zwischen der Messe Essen GmbH und der Partei Alternative für Deutschland“ vorsieht – und andernfalls die Kündigung des Vertrages. In der Zusatzklausel vorgesehen war eine Strafe von bis zu 500.000 Euro bei Zuwiderhandlung, also wenn doch solche Äußerungen fallen sollten. Die AfD hat die Frist, diese Erklärung abzugeben, allerdings verstreichen lassen und stattdessen Klage vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eingereicht, um gegen den Ratsbeschluss juristisch vorzugehen. Formal hatte die Messe Essen den Vertrag nach Ablauf der Frist am 4. Juni gekündigt. Dagegen hat die AfD zusätzlich eine Zivilklage eingereicht – am Landgericht in Essen, das darüber am kommenden Montag (17. Juni) in öffentlicher Sitzung verhandeln will.