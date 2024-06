Wegen Parteitag AfD will Forderung nach Auflagen der Messe Essen nicht akzeptieren

Das Vorgehen der Messe und der Stadt Essen sei „rechtswidrig“, erklärte AfD-Bundesvorstandsmitglied Roman Reusch am Dienstagabend. „Ein rechtsgültiger Vertrag kann - zumindest in einem Rechtsstaat - nicht nachträglich einseitig modifiziert werden.“ Die Partei will nun notfalls gegen die verlangten Auflagen vor Gericht ziehen.