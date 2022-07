225.000 Besucher - Mega-Party mit Besucherrekord : So war das Parookaville-Festival in Weeze

Das grosse Spektakel für elektronische Musik, das "Parookaville-Festival". Foto: Markus van Offern (mvo)

Weeze Auf dem Parookaville-Festival in Weeze feierten die Besucher gemeinsam in einer detailverliebt gestalteten Parallelwelt. Am Sonntagabend zogen die Veranstalter Bilanz und verrieten unter anderem, wie viel Bier und Minipizzen über die Theke gegangen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Wegener

Offene Arme recken sich dem blaugrauen Sommerhimmel entgegen, nehmen eine Wolke aus pinken Papierschnipseln in Empfang, die langsam niederregnet. Der Bass pulsiert in der Brust, lässt die Haare zu Berge und die Füße nicht stillstehen. Mit geschlossenen Augen und geöffneten Mündern jubeln Tausende – so laut, dass ihre Rufe von den rostroten Bühnenwänden wiederhallen, die sich vor der Masse auftürmen. Es ist ein Augenblick der Ausgelassenheit. Im Alltag so selten, dass man ihn nicht mehr loslassen möchte. Hier begegnet man ihm wieder und wieder.

Hier, mitten zwischen Feldern und Wiesen nahe Weeze. In einer Stadt, die innerhalb von sechs Wochen aus dem Nichts entstand. Über vier Tage hinweg bietet das Parookaville-Festival am Niederrhein rund 225.000 Menschen ein Zuhause. Ein neuer Besucherrekord. Er stellte die Veranstalter auch vor eine Herausforderung, da die Bahnstrecke zwischen Krefeld und Kleve aktuell gesperrt ist. Alleine für die Strecke nach Goch seien erst vier Busse eingeplant gewesen, am Ende fuhren elf, sagt ein Pressesprecher des Parookaville-Teams. Insgesamt seien 160 Busse im Einsatz gewesen. „Mehr konnten wir nicht organisieren, weil es an Busfahrern fehlt“, so der Pressesprecher. Wegen des fehlenden Schienenverkehrs, wurden zudem mehr Menschen im „Kiss and Ride“-Bereich abgesetzt als jemals zuvor. 3000 bis 4000 seien es pro Tag gewesen. Auch habe man aus dem Parookaville 2019 gelernt und mehr Ausfahrten in das Konzept mit eingebunden. „Es kam trotzdem zu Wartezeiten, aber das ist bei so vielen Besuchern normal“, heißt es aus dem Presseteam.

Auf dem Gelände angekommen, liegen sich die Menschen in den Armen und tanzen gemeinsam dem dröhnenden Bass entgegen, der durch die Straßen drückt. Sie lassen sich in das Fell eines überdimensionalen Teddybären fallen, oder beobachten vom Deck eines riesigen Schiffsrumpfs aus das Treiben. Sie lachen und johlen und singen mit bis die Stimme versagt.

Fünf Stunden zuvor gleicht das Gelände am Freitag noch einer Geisterstadt. Einige Lkw rollen über das Gelände, ein letztes Mal wird die Technik der zehn Bühnen gecheckt. Lautsprecher, LED-Wände und Scheinwerfer müssen drei Tage lang bis tief in die Nacht funktionieren, denn die Besucher erwarten eine Dauerparty. Insgesamt arbeiten rund 6500 Menschen auf dem Gelände, um das Festival am Laufen zu halten.

Vom Zeltplatz wehen leise Lieder herüber, akustische Vorboten von dem, was kommt. Zehntausende feiern hier zusammen, nach zwei Jahren Festival-Pause besteht dringend Nachholbedarf. Schon 20 Minuten vor der Öffnung des Geländes warten manche von ihnen an den Absperrgittern. Sofort erkunden sie jubelnd das weitläufige Straßennetz, als die Tore von Parookaville entriegelt werden. „Wir versuchen, direkt so viel wie möglich mitzuerleben“, sagt Eileen Zwick, die zu den ersten auf dem Gelände gehört. Sie will tagelang in eine andere Welt eintauchen, einfach alle Sorgen vergessen. „Als Mutter habe ich etwas Auszeit dringend nötig“, sagt die 31-Jährige und läuft lachend mit ihrer Schwester in Richtung Riesenrad.

Lesen Sie auch Mit dem Schallmessgerät auf dem Festival in Weeze : So laut ist es bei Parookaville

Auch Klaus Brehler hat sehnsüchtig auf den Start des Festivals gewartet. Er steht ganz vorne vor der Hauptbühne, deren Boxentürme meterhoch in die Luft ragen. Gerade erzählt der 62-Jährige, wie sehr er elektronische Musik mag, als plötzlich der erste dumpfe Basston wie ein Paukenschlag durch Mark und Bein geht. „Geil!“, ruft Brehler. Der Mann mit schneeweißen Haaren und oranger Sonnenbrille dreht sich zur Bühne um, sein Körper folgt augenblicklich dem Rhythmus der Musik. Hunderte Besucher tun es ihm gleich, als das niederländische DJ-Duo Lucas & Steve ihr Konzert eröffnet. Die Frauen und Männer an den Mischpulten regieren Parookaville. Sie geben den Takt vor, führen das Publikum mit einem effektiven Konzept aus dem Alltag heraus: Bekannte Liedpassagen aus verschiedensten Musikgenres verschmelzen mit konsequent tanzbaren Beats. Kombiniert mit Konfettikanonen, Flammenwerfern und Lasern blasen die Auftritte der Künstler jegliche Sorgen aus dem Kopf.

Musikalisch ähneln sich einige Shows etwas zu sehr. Lieder wiederholen sich, wirklich neue Rhythmen hat kaum ein Künstler mitgebracht. Gleichzeitig ist bei einem Angebot von mehr als 300 DJs und Musikern ist für jeden Geschmack etwas dabei: So hat beispielsweise auch die Kölner Band Kasalla einen Auftritt. Ihr Konzert am Samstag zog so viele Menschen an, dass es aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden musste. Man habe die Lage schnell deeskalieren können, Verletzte habe es nicht gegeben, teilte ein Sprecher aus dem Parookaville-Presseteam mit. Die Polizei musste nicht eingreifen. Sicherheitshalber entschieden die Veranstalter, den Auftritt der Sängerin Mia Julia am Sonntag auf die zweitgrößte Bühne Bill`s Factory zu verlegen.

Auch der Schlagersänger Olaf Malolepski von der Gruppe Die Flippers hatte einen kurzen Auftritt und spielte den Sommerhit „Wir sagen Dankeschön“ gleich zwei Mal.

Purple Disco Machine aus Dresden, dessen Hits wie „In The Dark“ regelmäßig im Radio laufen, entführte das Publikum mit Funky-Feel-Good-Liedern in die 70er- und 80er-Jahre. Beim Auftritt von DJ Alle Farben liegt wunderbare Leichtigkeit in der Luft, und Tiesto inszenierte mit brachialen Synthesizer-Melodien und sägenden Bässen eine elektrisierende Show. Der niederländische Künstler ist nur einer von vielen internationalen Stars,die beim Festival mit dabei sind. Hier wechseln sich Afrojack, Steve Aoki, Alan Walker oder Robin Schulz am DJ-Pult ab. Die Musiker und DJs seien gleichermaßen begeistert von der Stimmung vor Ort gewesen, teilt das Presseteam des Festivals am Sonntag mit.

Lesen Sie auch DJ begeistert auf Bill‘s Factory in Weeze : Alle Farben mit Heimspiel bei Parookaville

An Shows der Künstler teilnehmen kann jeder Besucher auf seine Art. Manche stehen dicht gedrängt in einem Meer aus Händen, zwischen denen aufblasbare Gummipalmen auf und ab hüpfen und Fahnen geschwenkt werden. Andere tanzen in sich gekehrt weiter hinten auf der Wiese, Rollstuhlfahrer genießen den Blick auf das weitläufige Gelände vor den Bühnen.

Die beeindruckend gestalteten Kulissen sind das Herzstück von Parookaville. Doch auch abseits der musikalischen Monumente warten an jeder Ecke kleine und große Überraschungen: Eine riesige Glasflasche auf Stelzen zum Beispiel, in deren Inneren sich ein Club befindet. Oder ein 150 Tonnen schweres Eisbrecher-Schiff, das hier in der Stadt gestrandet ist.

Lesen Sie auch Tiesto-Konzert beim Parookaville : Bis die Luft brennt

Es gibt eine Kirche, in der auch geheiratet wurde. Über 1000 Bewerbungen seien für diese Möglichkeit eingegangen. Das älteste Pärchen, das auf dem Festival heiraten wollte, sei nach dem Parookaville-Pressesprecher Jahrgang 1952 gewesen. Auch ein Postamt, ein Gefängnis und ein Schwimmbad dürfen nicht fehlen. In einer Wüstenregion kann geschaukelt und geklettert werden, ein Wald mit Hängematten und Lichterketten lädt zum Entspannen ein. All das verbindet sich zu einer dystopisch gestalteten Parallelwelt, die in den Abendstunden in grellen Farben erstrahlt. Es ist ein Ort abseits von Normalität und Normen. Diese Art des detailverliebten Eskapismus muss man sich allerdings leisten können: Eine Tageskarte für Parookaville kostet etwa 100 Euro. Für das Essen zahlen Besucher meist acht Euro oder mehr. Selbst ein Cappuccino kostet vier Euro. Wasser gibt es dagegen gratis an Zapfstationen. Der größte Penny-Markt auf dem Zeltplatz hatte dagegen verkaufte zu handelsüblichen Supermarktpreisen. Entsprechend groß war der Zulauf: Bis Sonntag seien beispielsweise fast eine halbe Million Bier und 45.000 Minipizzen verkauft worden.

Den Besuchern ist es das jedoch wert. Die Menschen wollen übermütig feiern, sehen und gesehen werden. Viele kleiden sich herrlich bunt. Sie haben ihre Gesichter mit silberner Schminke dekoriert, tragen neonpinke Anzüge und glitzernde Kleider. Am Wichtigsten ist ihnen jedoch das Gemeinschaftsgefühl. Das spiegle sich auch in den Aussagen von Polizei und Feuerwehr wieder: „Es gab weder große Schlägerein, noch andere ernsthafte Verletzungen“, sagt der Parookaville-Pressesprecher. „Alle sind hier sind in der Regel freundlich zueinander und helfen sich gegenseitig.“ Ein Eindruck, der sich beim Spaziergang über das Festivalgelände nur bestätigen lässt.