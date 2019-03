Teure Panne bei Faber: Lotto-Unternehmen zahlt Kunden 450.000 Euro Entschädigung

Bochum Nach einem folgenschweren Zahlendreher in der monatlichen Lotterie ihrer Kundenzeitschrift muss das Unternehmen Faber die Teilnehmer entschädigen. Und das wird teuer: Statt eines Gewinns von 22.500 Euro fallen nun insgesamt 450.000 Euro an.

In der kostenlosen Zeitschrift des Unternehmens haben 15 Kunden von Faber jeden Monat die Möglichkeit, 1500 Euro zu gewinnen - wenn sie Glück mit ihrem Rubbellos haben, das ihnen per Werbebrief zugesandt wurde. 22.500 Euro sollten also insgesamt ihre glücklichen Gewinner finden. Doch am Ende musste das Unternehmen 20 Mal mehr bezahlen.