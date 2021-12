Pandemie, Krankheiten, Personalmangel und Elternfrust : Der harte Alltag einer Kita-Leiterin

Isabell Degen (35) leitet die Kita „Seesternchen“ in Düsseldorf. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Isabell Degen leitet eine Kita in Düsseldorf. Die 35-Jährige berichtet von ihrem stressigen Beruf und wünscht sich mehr Wertschätzung. Die Pandemie hat die Sicht vieler Eltern verändert, sagt sie.

In der aktuellen Erkältungszeit geht einer ihrer ersten Blicke jeden Morgen in ihr Mail-Postfach. Welche Kinder bleiben krankheitsbedingt heute zuhause? Hat sich auch eine Kollegin krankgemeldet? Fällt jemand aus dem Kita-Team aus? Isabell Degen, Leiterin der Kita „Seesternchen“ in Düsseldorf, muss dann reagieren und mit ihren Kollegen den Dienstplan schnell ändern: Müssen kurzfristig Gruppen zusammengelegt werden? Und welche Eltern müssen informiert werden?

Nicht nur in diesen Tagen sind die Aufgaben von Kita-Leiterinnen (es sind meistens Frauen) anspruchsvoll. Zugleich stehen sie häufig im Zentrum der Kritik. Sie sind es, die die Wut der Eltern zu spüren bekommen, wenn Gruppen in Kitas aufgrund von Krankheiten und fehlendem Personal kurzfristig geschlossen werden und die Kinder zuhause bleiben müssen. Sie bekommen den Frust ab, wenn ein von den Kindern geliebter Erzieher die Gruppe wechselt oder die Kita ganz verlässt. Nicht selten organisieren sich die Erziehungsberechtigten in WhatsApp-Gruppen und bringen dort ihren Unmut über die Entscheidung der jeweiligen Leitung zum Ausdruck, die aus ihrer Sicht nicht nötig gewesen wäre. „Ich bekomme schon viel ab und zu hören“, sagt eine Leiterin einer Kita im Rheinland, die anonym bleiben möchte, weil der Träger, für den sie arbeitet, nicht möchte, dass sie sich öffentlich kritisch über das Verhalten der Eltern äußert. „Wir müssen ja mit den Eltern gut auskommen, und es sind ja bei weitem nicht alle so. Aber einige machen mir das Leben schon schwer. Egal was ist, meistens werde ich dafür verantwortlich gemacht. Aber ich kann doch nichts dafür, dass wir zu wenige Erzieher haben und deswegen eine Gruppe zu ist“, sagt sie.

Isabell Degen leitet die „Seesternchen“ seit fünf Jahren. Sie weiß um die Personalmisere in der Branche; überall werden händeringend Fachkräfte gesucht, zum Teil werden Erzieherinnen mittlerweile untereinander von Trägern abgeworben. „Wir sind vergleichsweise gut aufgestellt und liegen über dem vergebenen Personalschlüssel“, sagt sie. „Im Großraum Düsseldorf haben wir mehrere Einrichtungen und im Notfall setzen wir Kolleginnen kurzfristig anders ein“, erklärt sie. Davon können die Leitungen in anderen Einrichtungen nur träumen – wie etwa eine andere Kita in Düsseldorf. „Der Markt ist leergefegt. Ich bekomme Stellen nicht besetzt. Das ist frustrierend, weil ich deswegen schon Gruppen ganz schließen musste – und die Eltern natürlich sehr verärgert darüber waren“, sagt eine Leiterin, die ebenfalls anonym blieben möchte.

Verschärft wird das Problem durch die Pandemie. Landesweit werden wöchentlich mehr Corona-Fälle aus Kitas berichtet. Die „Seesternchen“ sind davon bislang verschont geblieben. „Wir hatten noch nicht einen Corona-Fall“, sagt Degen. Sie sagt, dass die Eltern zugleich in der Pandemie-Zeit etwas entspannter geworden seien. „Der Druck auf uns ist weniger geworden. Eltern haben jetzt auch mehr Verständnis für unsere Arbeit, weil sie ihre Kinder im Lockdown auch ein paar Wochen zuhause betreut haben und selbst noch einmal erfahren haben, was wir leisten“, sagt die 35-Jährige.

Trotz aktuell steigender Infektionszahlen sei die Situation entspannter als noch vor einem Jahr. „Damals waren die Regelungen härter. Zum Beispiel mussten Gruppen strikt voneinander getrennt bleiben; das ist in diesem Jahr bisher nicht so“, sagt sie. Die nicht so strengen Maßnahmen lassen ihr und ihrem Team im Alltag mehr Spielraum, um zum Beispiel bei Ausfall einer Mitarbeiterin die Gruppenarbeit besser zu organisieren. „Das hilft uns sehr“, sagt sie.

Auch wenn es wenige sind, sogenannte Helikopter-Eltern kennen alle Leitungen aus ihren Kitas. „Sie beschweren sich darüber, wenn man einem Tag nicht draußen gewesen ist mit den Kindern. Sie üben Kritik, wenn nicht geturnt worden ist oder es nur einmal in der Woche Fleisch gegeben hat“, sagt eine der Leiterinnen. Gerade was die Ernährung betrifft, gebe es immer wieder kritische Anmerkungen. „Es gibt Eltern, die wollen mehr Bio-Gemüse, mehr vom örtlichen Metzger und vom Bauernhof nebenan. Andere wollen deutlich weniger Fleisch“, sagt sie. Es seien vor allem Eltern, die sich persönlich schwer täten, die Verantwortung für das eigene Kind abzugeben. „Das Verhalten der Eltern hat sich verändert. Die Ansprüche der Eltern sind heute deutlich höher als vielleicht noch vor zehn Jahren“, meint die Kita-Leitung.

Isabelle Degen wünscht sich deutlich mehr Wertschätzung für ihren Beruf – insbesondere seitens der Politik und durch jene Menschen, die aktuell nichts mit der Kita-Welt zu tun haben. „Die meisten Außenstehenden haben einen längst überholten Blick auf Kitas. Für sie bedeutet Kita bis heute noch: Die Kinder werden dort morgens abgegeben, können spielen und schlafen, essen etwas und werden dann wieder nachmittags abgeholt“, sagt sie. „In unserem Alltag geben wir als Team den Kindern in den Gruppen vielfältige Bildungsimpulse und unterstützen ihre Lern- und Wissbegier. Außerdem nehmen wir eine hohe Verantwortung für das Wohl der Kinder wahr“, sagt eine Leiterin. „Vielen fehlt der Einblick in das, was wir täglich machen.“

