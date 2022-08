CDU-Geschäftsführerin in Köln : Paloma Krassa führt jetzt die Europa-Union Leverkusen

Paloma Krassa Foto: Europa-Union Leverkusen/EuropaUnion Leverkusen

Leverkusen Die 29-Jährige ist bereits vielfältig ehrenamtlich engagiert und will an einem geeinten Europa mitwirken. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführerin der CDU in Köln ist sie ehrenamtlich Kreisvorsitzende der Frauen-Union Leverkusen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Die Mitgliederversammlung der überparteilichen Europa-Union Kreisverband Leverkusen hat einen neuen Vorstand gewählt. Die bisherige Vorsitzende Elke Müller hat ihr Amt zur Verfügung gestellt und damit einen Generationenwechsel eingeleitet. Ihre Nachfolgerin Paloma Krassa ist erst 29 Jahre alt, aber bereits bestens vernetzt. Sie bringt Erfahrung in Politik- und Vorstandsarbeit mit. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführerin der CDU in Köln ist sie ehrenamtlich Kreisvorsitzende der Frauen-Union Leverkusen, arbeitet in zahlreichen Gremien der Partei mit und sitzt für die CDU im Leverkusener Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Außerdem studiert sie Political Management im Master.

Eine spontane Entscheidung war Krassas Kandidatur für den Vorsitz des Kreisverbandes der Europa-Union nicht. Im Gegenteil: Sie hat sehr gründlich darüber nachgedacht, ob sie Kraft und Zeit für ein weiteres Ehrenamt hat, das sie außerdem für sehr wichtig hält und deswegen nicht unterschätzt.

Ausschlaggebend für ihre Zusage sei gewesen, dass man die Zuständigkeiten im Vorstand neu geregelt habe, sagt sie. So habe jeder seinen Verantwortungsbereich, was die Vorsitzende deutlich entlaste. Zum Leitungsgremium gehört neben Uwe Bräutigam und Bernd Schiefer auch Rüdiger Hermanns, der gleichzeitig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Er ist Lehrer am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, seit 2008 Europaschule. Sein Schwerpunkt soll künftig die Jugendarbeit sein. Neben seiner Tätigkeit an der Schule ist er in Sportvereinen aktiv und mit der Jugend gut vernetzt.

Die Versammlung hat sich zum Ziel gesetzt, stärker auf Jugendliche zuzugehen und sie auf den Europa-Gedanken aufmerksam zu machen. Überhaupt wolle man wieder verstärkt „mit Infoständen raus auf die Straße“. Für ein geeintes Europa zu werben, sei heute vielleicht wichtiger denn je.

„Ich bin so dankbar, dass das Konstrukt hält“, sagt Krassa mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Man erkenne aktuell, wie abhängig man sich in der Vergangenheit gemacht habe, sowohl bei Gas und Öl als auch bei der Sicherheit. Nur als geeintes Europa habe man eine Chance gegen die großen Mächte. Und das müsse von den Menschen vor Ort getragen werden. Die Gefahr in jeder Krise sei, dass jeder nur an sich denke. Stark sei man nur als Gesamtkonstrukt.