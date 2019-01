Todesursache unklar : Zwei Leichen in Einfamilienhaus in Paderborn gefunden

Paderborn In einem Einfamilienhaus in Paderborn sind zwei Leichen gefunden worden. Die Todesursache sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Gefunden wurden die Leichen demnach bereits am Montagmorgen. Noch am Montag sei mit der Obduktion der Toten begonnen worden. Ergebnisse lagen dem Sprecher noch nicht vor. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Im Laufe des Tages würden sich voraussichtlich Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn weiter dazu äußern. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

(mba/dpa)