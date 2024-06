Unfall in Paderborn Eine Tote und vier Schwerverletzte durch Kollision von drei Autos

Die 52-Jährige starb nach einem Zusammenstoß von drei Autos in Höhe Schloß Neuhaus noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Vier weitere Menschen wurden demnach bei dem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.