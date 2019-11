Fünf Verdächtige in NRW : Polizist in Paderborn wegen Reichsbürgerverdachts suspendiert

Polizist in Paderborn wegen Reichsbürgerverdachts suspendiert

Ein Mann hält ein Heft mit dem Aufdruck „Deutsches Reich Reisepass“ in der Hand (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Paderborn In Paderborn ist ein Polizist suspendiert worden, weil er der sogenannten Reichsbürgerbewegung nahe stehen soll. Insgesamt stehen laut einem Medienbericht fünf Polizisten in NRW unter Verdacht.

Gegen den 45-Jährigen werde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, teilte die Kreispolizeibehörde am Freitag mit. Der Beamte war demnach im Streifendienst eingesetzt. Ende Oktober hatten sich Kollegen an ihre Vorgesetzten gewandt. Grund dafür seien auffällige Äußerungen gewesen. Der Beamte wurde zunächst auf eine Innendienststelle ohne Bürgerkontakt versetzt. Seine Schusswaffe musste er abgeben.

Insgesamt stehen laut einem Medienbericht in Nordrhein-Westfalen derzeit fünf Polizisten unter dem Verdacht, der Reichsbürgerszene anzugehören. Gegen sie liefen Disziplinarverfahren, berichtete das „Westfalen-Blatt“ am Freitag unter Berufung auf eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums.

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz rechnet laut Bericht in dem Bundesland 3200 Menschen der Reichsbürgerszene zu. Etwa hundert von ihnen verkehrten auch in der rechtsextremen Szene. Regionale Schwerpunkte seien in der Region Ostwestfalen-Lippe, im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und im Großraum Köln.