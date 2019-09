Zur Sensibilisierung von Schaulustigen : Polizei Paderborn zeigt erste Gafferbox in NRW

Paderborn Die Polizei Paderborn hat eine Box gebaut, in der Menschen nachempfinden können, wie es sich anfühlt, als Unfallopfer von Schaulustigen begafft zu werden. Die Box ist die erste ihrer Art in NRW und soll sensibilisieren.

Schaulustige behindern Rettungs- und Polizeikräfte immer wieder bei ihrer Arbeit. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, hat die Polizei Paderborn eine Gafferbox erstellt. Am Donnerstag wurde diese beim Verkehrssicherheitstag am Berufskolleg Schloß Neuhaus in Paderborn präsentiert.

In der Mitte der Box steht eine Säule, die mit Unfallfotos von tödlich verletzten Unfallopfern ausgestattet ist. Diese Schockfotos sind durch eine Klappe mit einem entsprechenden Warnhinweis verdeckt. Der Besucher der Gafferbox muss sich also bewusst entscheiden, ob er sich die Fotos anschaut oder nicht. So, wie an einer echten Unfallstelle. Sie beinhaltet neben den Bildern noch eine Audiobox, über die Hilfeschreie und Kommentare von einer Unfallstelle eingespielt werden und für einen realistischen Eindruck sorgen.