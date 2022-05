Nach Tornado in Paderborn : Polizei ermittelt wegen Sensationstourismus

Paderborn wurde schwer von den Tornados getroffen. Mittlerweile zieht es Schaulustige in die Stadt. (Archiv) Foto: dpa/Friso Gentsch

Paderborn Nachdem ein Tornado am Wochenende in Paderborn gewütet und Schäden angerichtet hat, hat die Polizei dort mit Schaulustigen zu kämpfen. Viele Passanten halten sich nicht an die Absperrungen – Flatterbänder wurden abgerissen oder einfach „unterwandert“. Außerdem soll ein Kleidungsgeschäft geplündert worden sein.

Nach dem Unwetter in Paderborn ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben gegen Schaulustige. Am Sonntag - zwei Tage nach dem verheerenden Unwetter - habe es zahlreiche Hilferufe von Geschädigten gegeben. Die Einsatzkräfte sprachen von „regelrechtem Sensationstourismus“. Deswegen seien „Dutzende Platzverweise“ ausgesprochen worden. Zudem habe es drei entsprechende Strafanzeigen gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Darüber hinaus seien in einem Fall Ermittlungen wegen des Verdachts einer Plünderung in einem Textilgeschäft, in einem weiteren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen worden.

Im Riemekepark, im Paderquellgebiet und in anderen Schadenbereichen hätten sich viele Passanten am Wochenende nicht an die Absperrungen gehalten. Flatterbänder seien abgerissen oder einfach „unterwandert“ worden, hieß es. Im Bereich des Industriegebiets Dörener Feld seien Wachschutzunternehmen beauftragt worden, Fremde von den zerstörten Betriebsgebäuden fernzuhalten. Auch die Anweisungen der Wachmänner seien missachtet worden, so dass diese die Polizei um Unterstützung gerufen hätten. Die Polizei habe gleich mehrere Streifen eingesetzt.

Am Montag dauerten die Arbeiten zur Beseitigung der Sturmschäden weiter an. An vielen Stellen unterstützten Beamtinnen und Beamte mit Sperrungen von Straßen oder Absicherungen von Gefahrenstellen. Immer noch gebe es lebensgefährliche Bereiche, hieß es. Auch auf Privatgrundstücken müssten Bewohner vorsichtig sein, denn viele beschädigte Dächer seien noch nicht abgesichert, mahnte die Polizei.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte derweil vor neuen Gewittern, Windböen und möglichen Unwetter-Gefahren am Montagnachmittag im Kreis Paderborn. Die Warnungen seien ernst zu nehmen. Niemand solle sich dann im Freien aufhalten, insbesondere in den noch nicht sicheren Schadensgebieten des Freitags-Tornados. Durch herabfallende Dachziegel oder abbrechende Äste bestehe Lebensgefahr.

(kag)