„Crisp Packet Project“ in NRW Chipstüten helfen Leben retten

Wie bügelt man eine Chipstüte? Am Anfang, so erzählt Stephanie Danielsen von den Jakobusschwestern aus Paderborn, war das gar nicht so einfach. „Sie reißen sehr schnell und wir wollen auch nicht den Abdruck des Bügeleisens auf der Folie haben“, erzählt sie. Nach drei Monaten ist Schwester Stephanie aber nun die absolute Expertin darin. „Ich habe das meiste Feingefühl“, sagt sie. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz stellen die Jakobusschwestern aus weggeworfenen Chipstüten Wärmedecken her, die sie in Krisengebiete verschicken.