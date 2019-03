Drei Kinder betroffen: Missbrauchsfall an Paderborner Schule - Jugendlicher in Untersuchungshaft

Missbrauchsfall an Paderborner Schule - Jugendlicher in Untersuchungshaft

Paderborn Erneut ermitteln die Behörden in Ostwestfalen wegen mutmaßlicher Missbrauchsfälle mit Minderjährigen. Schauplatz ist dieses Mal eine Paderborner Schule. Ein Bezug zum massenhaften Missbrauch in Lügde besteht nicht.

Das teilten am Freitag Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein jugendlicher Tatverdächtiger befinde sich in Untersuchungshaft.

Nach einem Bericht der „Neuen Westfälischen“ sollen an der Schule drei Kinder Opfer von sexuellen Taten geworden sein. Die Schulleitung habe Eltern und Betreuer in einem Brief über die Vorfälle informiert.