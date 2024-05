Streit vor Kiosk Mann schwebt nach Attacke in Paderborn in Lebensgefahr

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Kiosk in Paderborn ist in der Nacht zum 1. Mai ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter sind noch auf der Flucht. Bei dem 30 Jahre alten Opfer sei wegen massiver Kopfverletzungen von bleibenden Schäden auszugehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.