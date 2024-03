Opfer bis heute schwer traumatisiert Männer zu Haftstrafen nach brutalem Einbruch in Paderborn verurteilt

Sie gaben an, sich erst am Tatabend im Oktober kennengelernt und nach dem gemeinsamen Crack-Konsum verabredet zu haben, bei ihrem Opfer einzubrechen, um eine dort vermutete wertvolle Uhr zu stehlen. Dass der Mann in der Wohnung geschlafen habe, habe sie dann überrascht. Wie der Prozess gezeigt hatte, war die Situation eskaliert, als der Mann sich wehrte: Einer der Angeklagten warf sich auf den 37-Jährigen und brach seine Gegenwehr mit Faustschlägen. Später zogen die Männer das Opfer aus dem Bett und fesselten den Mann mit Kabelbindern und Gürteln, bis er sich nicht mehr bewegen konnte. Der 37-jährige Bewohner ist bis heute schwer traumatisiert und arbeitsunfähig.