Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen Nach Knochenfund in Paderborn – Hundertschaft sucht Waldgebiet ab

Im Zuge der Ermittlungen rund um den menschlichen Knochenfund in Paderborn soll am Montag eine Einsatzhundertschaft der Polizei das Waldgebiet rund um den Habichtsee absuchen. Das teilten die Staatsanwaltschaft in Paderborn und die Polizei Bielefeld am Montagmorgen mit. Die Beamten werden demnach das Areal um den See herum nach möglichen sterblichen Überresten eines bereits seit 2002 vermissten Mannes durchsuchen.