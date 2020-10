Bahnmitarbeiter leicht verletzt : Elfjähriger bringt Zug bei Paderborn zum Entgleisen

Paderborn Bei Paderborn entgleiste am Sonntag ein Passagierzug, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Elfjähriger gestand, ein 1,20 Meter langes Stahlelement auf die Gleise gelegt zu haben.

Der mit etwa 80 Fahrgästen besetzte Zug der Nordwestbahn war am Sonntagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Paderborn-Sennelager über das etwa 1,20 Meter lange Stahlteil gefahren und entgleist. Bei der Kollision sei eine Achse des Zuges abgerissen. Ein Bahnmitarbeiter, der sich im Fahrerstand aufhielt, wurde nach Polizeiangaben durch umherfliegende Glassplitter einer Tür am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Passagiere blieben unverletzt und wurden von der Feuerwehr aus der Bahn geholt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.