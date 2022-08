Polizei sucht Zeugen : E-Scooter-Fahrerin aus Paderborn stirbt nach nächtlichem Sturz

Paderborn/Bielefeld Eine 32-Jährige ist einen Tag nach einem Alleinunfall mit einem E-Scooter in Paderborn in einer Bielefelder Klinik verstorben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die 32-Jährige und ihr 33-jähriger Lebensgefährte waren in der Nacht zum Sonntag mit jeweils einem gemieteten E-Scooter unterwegs. Dabei stürzte die Frau und schlug mit ihrem ungeschützten Kopf auf dem Gehweg auf. Eine ärztliche Versorgung wollte sie zunächst nicht. Die beiden stellten die Mietroller an einer Gaststätte ab und gingen zu Fuß nach Hause. Als die Kopfschmerzen der Verunglückten stärker wurden, alarmierte der Mann den Rettungsdienst, der die Verletzte in ein Paderborner Krankenhaus brachte. Noch am Vormittag wurde die Frau aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik nach Bielefeld verlegt, wo sie am Sonntag verstarb.