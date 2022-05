Flatterbänder heruntergerissen, mutmaßliche Geschäftsplünderung : Dutzende Platzverweise wegen Tornado-Sensationstourismus

Paderborn wurde schwer von den Tornados getroffen. Mittlerweile zieht es Schaulustige in die Stadt. (Archiv) Foto: dpa/Friso Gentsch

Paderborn Nachdem ein Tornado am Wochenende in Paderborn gewütet und Schäden angerichtet hat, hat die Polizei dort mit Schaulustigen zu kämpfen. Viele Passanten halten sich nicht an die Absperrungen – Flatterbänder wurden abgerissen oder einfach „unterwandert“. Außerdem soll ein Kleidungsgeschäft geplündert worden sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbelehrbare Schaulustige haben am Sonntag für zahlreiche Einsätze der Polizei und Hilferufe von Geschädigten des Tornados in Paderborn gesorgt. Die Einsatzkräfte sprachen von regelrechtem Sensationstourismus. Es gab dutzende Platzverweise. Darüber hinaus ermittelt die Polizei nach drei Strafanzeigen und hält ihre dringende Warnung vor den Gefahren nach dem Unwetter vom Freitag und vor neuen drohenden Wettergefahren aufrecht.

Im Riemekepark, im Paderquellgebiet und in anderen Gebieten, in denen es Tornadoschäden gibt, hielten sich viele Passanten nicht an die Absperrungen. Flatterbänder wurden abgerissen oder einfach „unterwandert“. Im Bereich des Dörener Feldes waren Wachschutzunternehmen beauftragt worden, Fremde von den zerstörten Betriebsgebäuden fernzuhalten. Auch die Anweisungen der Wachmänner wurden missachtet, sodass diese die Polizei um Unterstützung riefen. In dem Bereich hatte die Polizei gleich mehrere Streifen eingesetzt, die Schaulustige fernhalten mussten. Auch Handwerker und geschädigte Hausbesitzer beschwerten sich mehrfach über Schaulustige, die Aufräum- und Reparaturarbeiten behinderten.

Am Montag dauern die Arbeiten zur Beseitigung der Sturmschäden an. An vielen Stellen unterstützt die Polizei mit kurzfristigen Sperrungen von Straßen oder Absicherungen von Gefahrenstellen. Immer noch gibt es lebensgefährliche Bereiche. Auch auf Privatgrundstücken müssen Bewohner vorsichtig sein, denn viele beschädigte Dächer sind noch nicht abgesichert.

Neben den Sturmschäden sind jetzt auch erste Fälle von Kriminalität im Zusammenhang mit dem Tornado angezeigt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Besitzerin eines Textilgeschäfts Anzeige wegen Plünderung erstattet. Die Ladeninhaberin hatte ihren Laden demnach gegen 16 Uhr geschlossen. Unmittelbar nachdem der Tornado durchgezogen war, meldete sich eine Geschäftsnachbarin, die mitteilte, dass die Ladentür durch den Sturm aufgedrückt wurde und im Laden alles durcheinander läge. Die Besitzerin begab sich sofort wieder zu ihrem Geschäft und stellte fest, dass Kleidung im Wert von mehreren tausend Euro entwendet worden war. Eine Passantin teilte ihr mit, dass die Tür offen gestanden habe und mehrere Personen im Geschäft waren. In dieser Sache sucht die Polizei dringend Zeugen. Insbesondere die unbekannte Passantin wird gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060

Am Montag gab es laut Polizei außerdem erste Hinweise über illegale Spendenaufrufe. Auf Internetplattformen wurde angegeben, im Auftrag der Stadt Paderborn Spenden für die Opfer des Tornados zu sammeln. Die Stadt Paderborn betont ausdrücklich, dass sie weder online noch analog zu Spendensammlungen aufgerufen hat. In diesem Fall hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.

(kag)