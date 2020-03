Autos mit „Keyless-Go-System“ : Bande stiehlt Luxusautos im Wert von 1,7 Millionen Euro

Paderborn Eine Bande, die in Nordrhein-Westfalen Luxusautos im Gesamtwert von rund 1,7 Millionen Euro gestohlen haben soll, wird nun angeklagt.

Einem 44-Jährigen sowie einem 41-Jährigen wird dabei vorgeworfen, in der Zeit von November 2017 bis November 2019 in 27 Fällen hochwertige Autos entwendet zu haben. In zwei Fällen soll noch ein 19-Jähriger beteiligt gewesen sein. Die Diebstähle fanden unter anderem in Paderborn, in Bielefeld und in Niedersachsen statt.