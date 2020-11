Neun Jahre nach der Tat : Angler entdeckt nach Tresor-Diebstahl Fluchtfahrzeug im See

Paderborn Mit einem Sonargerät hat ein Angler bei Paderborn das Fluchtfahrzeug eines Tresorraubs vor neun Jahren entdeckt. Die Täter hatten das Fahrzeug damals in Salzkotten gestohlen.

Neun Jahre nach einem Tresor-Diebstahl in einem Betrieb in Salzkotten haben Taucher am Sonntag das Fluchtfahrzeug aus dem Lippesee bei Paderborn geborgen. Die Feuerwehr hob das Fahrzeug mit Hebesäcken an und zog es anschließend aus dem Wasser. Zuvor hatte ein Angler den gestohlenen Bulli beim Fischen mit einem Sonargerät entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte.