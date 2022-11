In Richtung Bielefeld Lkw-Unfall auf A 33 bei Paderborn – Sperrung aufgehoben

Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen ist die Sperrung der Autobahn 33 bei Paderborn in Richtung Bielefeld am Donnerstag aufgehoben worden. Alle Spuren seien seit den frühen Morgenstunden wieder befahrbar, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein Tanklaster war am Mittwochmittag über den Graben in ein Feld gerutscht, der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ darüber berichtet.