Britischer Soldat in Paderborn : 24-Jähriger reißt sich Unterarm bei schwerem Badeunfall ab

Paderborn Beim Sprung in einen See hat sich ein britischer Soldat in Paderborn den Unterarm abgerissen. Der Mann musste in eine Spezialklinik geflogen werden.

Zusammen mit anderen Soldaten sei der 24-Jährige einen Baum hochgeklettert, um sich mit einem Seil über den See zu schwingen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus etwa zehn Metern Höhe habe er so am Dienstagabend in den See springen wollen.

Beim Sprung wickelte sich laut Zeugenaussagen das Seil um den Unterarm des 24-Jährigen und trennte diesen ab. Seine Begleiter zogen den schwer verletzten Mann aus dem Wasser. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Taucher der Feuerwehr konnten den Arm aus dem Wasser bergen. In dem See ist das Baden laut Polizei verboten.

(mba/dtm/AFP/dpa)