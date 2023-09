„Rechtswidrig“ und „manipulativ“ Gericht stoppt Besetzung von Spitzenposten der NRW-Justiz

„Rechtswidrig“ und „manipulativ“: Das Verwaltungsgericht in Münster hat die Besetzung eines Spitzenpostens der NRW-Justiz gestoppt und dabei nicht mit Kritik an NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) gespart. Das Gericht untersagte dem Land im Eilverfahren, den Präsidentenposten am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster mit Limbachs Wunschkandidatin zu besetzen und ordnete eine neue Entscheidung an.