Vorfall in Overath : Regionalbahn mit Steinen beworfen - Zug konnte nicht weiterfahren

Vorfall in Overath

Die zerstörte Scheibe in der Regionalbahn 25 bei Overath. Die Bundespolizei sucht nach den Tätern. Foto: dpa/---

Overath Unbekannte haben die Regionalbahn 25 kurz vor dem Bahnhof Overath mit Steinen beworfen. Dabei ist eine Scheibe komplett zersplittert, der Zug konnte nicht weiterfahren.

Die Fahrgäste mussten nach dem Vorfall am Freitagabend in Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis aussteigen, der Zug wurde zur Reparatur weggebracht, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.