Outdoor-Kochbuch Acht Tipps für die richtige Kost beim Wandern

Immer im Herbst schnüren Wanderfreunde ihre Stiefel, bieten sich doch gerade dann angenehme Bedingungen für ausgedehnte Touren. Wer lange gehen will, auch durch anspruchsvolles Terrain, bracht neben guter Kondition aber genauso einen zuverlässigen Energielieferanten. Hier setzt Marie Feldts Kochbuch „Genuss im Rucksack“ (Thorbecke Verlag, 152 S., 26 Euro) an, dass viele Rezepte für Wanderer (und Radfahrer) bereithält, um sich auch draußen in der Natur unter widrigen Umständen und mit wenig Hilfsmitteln vernünftig zu versorgen. Nebenbei gibt die Autorin einige praktische Tipps, zum Beispiel, was alles in einen Rucksack gehört, wie er rückenfreundlich und sinnvoll zu packen ist, vor allem aber, wie sich eine Wanderung in die Natur nachhaltig gestalten lässt.