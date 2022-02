Millionenschaden : Zoll deckt illegalen Handel mit unversteuerten Zigaretten in Ostwestfalen auf

Zoll deckt illegalen Handel mit unversteuerten Zigaretten in Ostwestfalen auf

Hannover/Bielefeld In Ostwestfalen haben Verdächtigte etwa 71.000 Stangen mit jeweils 200 unversteuerten Zigaretten abgesetzt. Auch in Hannover schlug der Zoll zu. Es entstand ein Steuerschaden von mehreren Millionen Euro.

Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamts Hannover haben einen illegalen Handel mit insgesamt rund 15 Millionen unversteuerten Zigaretten auffliegen lassen. Zwei Verdächtige im Alter von 41 und 36 Jahren seien Ende Januar verhaftet worden, teilten das Zollfahndungsamt und die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Donnerstag mit. Ihnen wird gewerbsmäßige Steuerhehlerei im Zusammenhang mit dem Handel unversteuerter Zigaretten vorgeworfen. Bei Durchsuchungen in den Amtsgerichtsbezirken Steinfurt im Münsterland und Bad Oeynhausen in Ostwestfalen wurden rund 100.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt.