Schlimmer Brand in Ostwestfalen : 750 trächtige Schweine verbrennen im Stall

Rahden In einem Stall in Ostwestfalen sind 750 trächtige Sauen verbrannt. Die Feuerwehr kann den Brand löschen, aber die Schweine sind nicht mehr zu retten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Rund 750 trächtigen Sauen sind im einen Stall im Kreis Minden-Lübbecke verbrannt. Die Tiere in dem Schweinemastbetrieb konnten nicht mehr gerettet werden. Das Feuer in einem frei stehenden Stallgebäude in Rahden-Varl war am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen auf Anfrage mitteilte, dauerten die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache weiter an.