Touren-Tipps für NRW Fünf Spaziergänge für die Ostertage

Auch rund um das Wasserschloss Bloemersheim bei Neukirchen-Vluyn gibt es viele idyllische Wanderwege. Für einen knapp acht Kilometer langen Spaziergang bietet sich ein Start am Friedhof in Vluyn an. Von dort geht es ein paar hundert Meter entlang der L140 in Richtung Schloß Leyenburg. Ein gutes Stück hinter der Leyenburg verlässt man die Landstraße nach links und läuft durch ein Waldgebiet in Richtung Kreisbahnhof Schaephuysen. In Schaephuysen angekommen, geht es über die Rayener Straße und den Weg An Hacksteinskuhlen zum Wasserschloss Bloemersheim. Wer dort umdreht und über die Kreuzallee wieder in Richtung L140 läuft, steuert erneut das Ortszentrum von Vluyn an.