Post mit Herz Wie Sie zu Ostern einsamen Menschen mit Briefen eine Freude machen

Gerade an Feiertagen, an denen viele Familien und Menschen zusammenkommen und sich ihren Traditionen widmen, kann die Einsamkeit noch schmerzhafter sein. Weil die Menschen allein sind oder sich nicht verbunden fühlen mit der Gesellschaft. Weil sie sich vielleicht selbst nicht mehr als liebenswert genug wahrnehmen. Oft suchen sie die Schuld dafür bei sich. Einsamkeit ist für viele Menschen schambehaftet. Und kann auch gesundheitlich sehr gefährlich sein, wie die Bundesfamilienministerin Lisa Paus in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagt: „Einsamkeit erhöht ganz eindeutig das Risiko für körperliche und psychische Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen und Suizidalität.“ Einsamkeit sei dabei keine Krankheit, sagt sie, sondern eine gesunde Reaktion darauf, wenn jemand nicht allein sein will – und führe im besten Falle dazu, dass Menschen ihre sozialen Kontakte intensivierten oder veränderten. An diesem Punkt setzt auch die Aktion „Post mit Herz“ an – denn es gehe darum den Menschen zu zeigen, dass jemand an sie denke, heißt es auf der Internetseite.