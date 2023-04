Fotos Das sind zehn weltweit berühmte Hasen

Bei Bugs Bunny weiß eigentlich niemand so recht, ob es sich bei der Zeichentrickfigur nun um einen Hasen handelt oder doch eher um ein Kaninchen. Den ersten offiziellen Auftritt hat die Figur in dem Tex-Avery-Kurzfilmchen "A Wild Hare" aus dem Jahr 1940. Zwar deutet das englische Wort "hare" darauf hin, dass es sich hier eigentlich um einen Hasen handelt und nicht etwa um ein Kaninchen (engl. rabbit), doch in dem Film selbst versteckt sich Bugs Bunny unter anderem in Erdlöchern, was Hasen nicht tun, dafür aber Kaninchen. Auch die für einen Hasen typischen langen Beine hat Bugs Bunny erst seit 1948. Davor waren sie wesentlich kürzer, was wiederum für ein Kaninchen spricht. So oder so, ob nun Hase oder Kaninchen: Bugs Bunny hat im Handumdrehen die Herzen der Kinder und sogar die der Erwachsenen erobert. Für den Zeichentrickfilm "Ein Hase an König Arthurs Hof“ aus dem Jahr 1958 gab es sogar einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm und 1985 bekam Bugs Bunny nach Micky Maus als zweite Zeichentrickfigur einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.