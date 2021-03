Deko zum Selbermachen : Sechs Ideen zum Osterbasteln mit Kindern

Düsseldorf Passende Osterdeko muss man nicht kaufen, man kann sie auch gut selber basteln. Das macht besonders mit Kindern viel Spaß. Eine Zusammenstellung mit einfachen Anleitungen.

Eggline sehen nicht nur schön aus, sie sind auch praktisch. In leere Eierschalen werde kleine Kräuter angepflanzt, mit denen gekochte oder gebratene Eier später gewürzt werden können. Ein weiterer Pluspunkt: Die Eierschalen geben Kalzium ab und düngen so die Kräuterpflanzen.

Anleitung: Zunächst die Spitze vom Ei vorsichtig entfernen und vom Eidotter und Eigelb befreien. Das Ei gut auswaschen und trocknen lassen. Anschließend mit Blumenerde befüllen, die Samen einsäen und befeuchten. Wer mag, kann sein Kräutertopf-Ei bemalen. Die bepflanzten Eier in Eierbecher oder einem Eierkarton platzieren und regelmäßig gießen. Die Samen keimen schnell, nach circa einer Woche sind erste Ergebnisse zu sehen. Mit viel Glück gibt es das Osterei mit frischem Kresse.

Klopapierrollen sind beim Basteln mit Kindern immer eine gute Idee. Man hat sie eh immer im Haus und recycled werden sie auch noch. Schneidet man die Rolle in der Mitte durch, lassen sich auch perfekte Eierbecher daraus machen.

Wenn man Oma und Opa an Ostern schon nicht sehen kann, sollte man zumindest Grüße da lassen. Am besten mit einer selbst gebastelten Karte und ein paar aufmunternden Worten.

Anleitung: Tonpapier rechteckig schneiden und zu einer Karte falten. Mehrere Kartoffeln halbieren und Muster wie Zacken, Streifen und Kreisen einritzen. Dann mit Farben bepinseln und auf die gewünschte Stelle drücken. Mögliche Motivideen sind Eier, Hasen oder Küken. Und ein kleiner Tipp: Die Kartoffelhälfte mit einem Zahnstocher oder einer Gabel aufspießen, dann ist die Sauerei nicht so groß.

Anleitung: Die Rückseite des Tellers mit Acrylfarbe bemalen (am besten in grün, damit man es draußen nicht so schnell findet) und warten, bis es getrocknet ist. Auf der rechten und der linken Seite den Pappteller jeweils zweimal einschneiden, falten und zusammenkleben. Das Körbchen mit bunten Motiven aus Tonpapier verzieren und mit Ostergras ausstatten. Ostereier rein und los geht die Suche.