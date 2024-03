Nasse Böden, nicht genug Sonne Wird es Ostern Spargel geben?

Die Karwoche ist angebrochen, Ostern ist nah. Für viele Menschen gehört zu dem Fest auch der erste Spargel. Doch in den Hofläden und Supermärkten sind die Regale vielerorts noch leer. Jan-Malte Wichern, Sprecher der Landwirtschaftskammer NRW sagt, auch wenn es einzelne Betriebe gebe, die schon Spargel anbieten, auf die flächendeckende Versorgung mit dem beliebten Gemüse müssten Kunden noch ein wenig warten. „Wer besonders frühe Sorten anbietet oder Abwärme zum Beheizen der Felder benutzt, der hat vielleicht schon Spargel im Programm“, sagt er, „in der Masse wird es aber wohl noch ein bis zwei Wochen dauern.“ Schuld daran ist, neben der Tatsache, dass Ostern in diesem Jahr besonders früh stattfindet, das Wetter. In den vergangenen Wochen sei es schlicht zu nass und zu kühl für die weißen Stangen gewesen. Zeige sich aber die Sonne, könne es schon am Wochenende nach Ostern richtig losgehen.