Frische Brötchen für die Feiertage Wann dürfen Bäckereien an Ostern öffnen?

Demnach dürfen Geschäfte, „deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht“, für einen begrenzten Zeitraum an Sonn- und Feiertagen öffnen. Das heißt: Bäckereien dürfen an Ostern für fünf Stunden öffnen – mit einer Ausnahme. Es gibt nämlich eine Besonderheit, wenn mehrere Feiertage aufeinander folgen. Das ist an Ostermontag, Pfingstmontag und am zweiten Weihnachtstag der Fall. Deshalb müssen die Geschäfte an diesen Tagen geschlossen bleiben.