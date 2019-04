Von wegen Aprilwetter : Zu Ostern kommt der Frühsommer nach NRW

Düsseldorf Kälteeinbruch und trüber Himmel - auch im April wurde NRW bislang nicht von schlechtem Wetter verschont. Die gute Nachricht: Zu Ostern wird es endlich frühsommerlich. 20 Grad und mehr sind drin.

Knackt das Wetter die 25-Grad-Marke oder nicht, das ist die einzige Frage, die die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) noch nicht eindeutig klären können. Sicher ist aber: Laut aktueller Berechnungen stehen die Chancen richtig gut, Freitag oder Samstag den ersten Sommertag des Jahres zu erleben. Passend zum langen Wochenende an Ostern steigen die Temperaturen in NRW nämlich deutlich an.

Der Wochenanfang lässt das eigentlich nicht so richtig erwarten. Zwar scheint Montagmorgen im Rheinland und in NRW die Sonne, die Temperaturen liegen aber höchstens bei 17 Grad und sinken nachts unter zehn Grad. Schon am Dienstagnachmittag ziehen außerdem wieder Wolken auf, die auch am Mittwoch nicht verschwinden. „Das liegt am Ostwind, der immer wieder kalte Luft mitbringt“, sagt eine Meteorologin des DWD. „Hin und wieder kommt aber auch ein Südostwind durch. Insgesamt steigen die Temperaturen.“