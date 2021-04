Corona-konforme Fahrradtour : Ostermärsche 2021 starten mit Anti-Atomkraft-Demos in NRW

Gronau/Jülich Die Ostermärsche mobilisieren schon lange nicht mehr die Massen wie etwa in den 80er Jahren. In der Pandemie sind ohnehin nur kleine symbolische Aktionen möglich - zum Beispiel als corona-konforme Fahrrad-Tour gegen Atomkraft.

Mit Kundgebungen in Gronau und in Jülich haben am Karfreitag auch in Nordrhein-Westfalen die ersten Ostermärsche dieses Jahres begonnen. Eine Fahrrad-Demonstration vor den Werkstoren der Urananreicherungsanlage Urenco im münsterländischen Gronau sei mit insgesamt etwa 130 Teilnehmern friedlich und coronakonform verlaufen, berichtete die örtliche Polizei auf Anfrage. Das Aktionsbündnis Gronau sprach von 150 Teilnehmern. Auf Transparenten forderten sie unter anderem: „Stopp Urenco“.