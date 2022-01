OB bedankt sich bei Beteiligten : Räumung von besetztem Waldstück in Wuppertal abgeschlossen

Räumung von besetztem Waldstück in Wuppertal abgeschlossen

Die Polizei hat am Dienstag mit der Räumung des Waldstücks begonnen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wuppertal 25 Menschen hat die Polizei aus einem Waldgebiet in Wuppertal geholt. Die Umweltaktivisten wollten die Rodung von 1500 Bäumen verhindern. Der Oberbürgermeister lobt zum Abschluss alle Beteiligten.

Am dritten Tag hat die Polizei die Räumung eines von Umweltaktivisten besetztes Waldstücks in Wuppertal am Donnerstag abgeschlossen. Laut Mitteilung vom Nachmittag sind 25 Menschen aus den Bäumen geführt worden. Sechs Aktivisten mussten mit Unterkühlungen von Rettungskräften behandelt und zum Teil ins Krankenhaus gebracht werden. Alle Holzkonstruktionen und Baumhäuser seien aus den Bäumen entfernt worden.