Regeln in NRW Wer darf ein Osterfeuer veranstalten und was ist zu beachten?

In den meisten Städten in NRW sind private Osterfeuer aus Brandschutzgründen verboten. 2004 gab es dazu einen Beschluss vom Oberverwaltungsgericht in Münster, der besagt, dass das Abbrennen von Osterfeuern nur dann genehmigt wird, wenn es sich um ein sogenanntes Brauchtumsfeuer handelt. Diese müssen von einer Organisation, einem Verein oder einer Glaubensgemeinschaft ausgerichtet werden und dürfen nicht vorrangig dazu dienen, pflanzliche Abfälle zu beseitigen. Außerdem müssen Brauchtumsfeuer öffentlich für jeden zugänglich sein. Ein Feuer auf einem Privatgrundstück gehört also nicht dazu. Osterfeuer dürfen zudem nur am Karsamstag, Ostersonntag oder Ostermontag angezündet werden. Außerhalb dieser drei Tage sind derartige Veranstaltungen verboten.