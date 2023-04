Flammendes Spektakel Fünf besondere Osterfeuer in NRW

Attendorn Einfach nur am Osterfeuer zu stehen, das ist den Attendornern zu wenig. In der sauerländischen Stadt, in der es einen eigenen Osterfeuerverein gibt, werden sogenannte Osterkreuze errichtet. Am Fuße der Kreuze schwenken dann am Ostersonntag Kinder und Jugendliche Fackeln und malen so Kreise in die Nacht. Anschließend werden die Osterfeuer mit den bis zu 30 Meter hohen Kreuzen entzündet. Die Osterkreuze werden am Ostersonntag, 9. April, um 13 Uhr aufgerichtet. Das Abbrennen der Osterfeuer beginnt um 21 Uhr.