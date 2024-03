Flughäfen in Düsseldorf und Köln Tausende Urlauber starten an NRW-Airports in die Ferien

An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind Tausende Menschen zu Beginn der Osterferien ohne Reisechaos in ihren Urlaub gestartet. Am Flughafen Düsseldorf betrug die durchschnittliche Wartezeit an den Terminals laut der Website des Flughafens am Samstagvormittag zeitweise nur wenige Minuten, am Airport Köln-Bonn waren es am Vormittag etwa 10 bis 15 Minuten.