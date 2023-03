Reisen über Ostern Umleitungen bei der Bahn und Staugefahr zum Ferienbeginn

Wer mit dem Flieger in den Süden will, soll an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn diesmal nicht übermäßig lang in Warteschlangen stehen. Sprecher der Airports sagen, nach dem Chaos im vergangenen Sommer sei man nun vor Ostern gut vorbereitet. So können Fluggäste online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn erwarten in den Ferien etwa 1,4 Millionen Passagiere.