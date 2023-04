Spontan an die Küste So teuer ist der Osterurlaub in den Niederlanden

Vor allem am Gründonnerstag und über Ostern wird auf den Autobahnen in Richtung Holland mit viel Verkehr gerechnet. Denn dann machen sich wieder zahlreiche Urlauber auf den Weg an die niederländischen Küstenorte. Das milde Wetter über Ostern lässt bestimmt auch den ein oder anderen überlegen, ob sich nicht auch spontan ein Kurzurlaub am Meer lohnen könnte. Aber wo gibt es noch freie Betten? Und wie teuer kommt so ein Urlaub ans Meer eine Familie, Paare oder Singles?