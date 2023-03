Zum Ferienstart könnte es voll werden Bundespolizei steht für den Ernstfall am Flughafen Düsseldorf bereit

Zum Start der Osterferien könnt es am Wochenende infolge personeller Engpässe beim Dienstleister erneut Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen geben. „Es fehlen rund 350 Kräfte“, sagte Verdi-Sekretär Özay Tarim, der die Interessen der Kontrolleure vertritt. „Es kann nicht sein, dass es immer noch diese Personalprobleme gibt“, so Tarim. Das verantwortliche Securityunternehmen wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht dazu äußern.