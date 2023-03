April startet wechselhaft So sieht die Wetterprognose für Ostern aus

Wer an den bald anstehenden Ostertagen den Garten nutzen will oder längere Spaziergänge plant, für den gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die schlechten: Allzu warm wird es wohl nicht werden. Die guten: Nach dem bisherigen Stand sieht es danach aus, dass das Osterwochenende wohl weitgehend trocken bleibt. Noch aber sind diese Prognosen nur bedingt belastbar, Ausschläge nach unten oder oben etwa bei den Temperaturen oder Niederschlagsmengen sind möglich. Laut den Berechnungen der Langfrist-Wettermodelle verdichten sich aber die Hinweise, dass in der Osterwoche ein Hochdrucksystem das Wettergeschehen bestimmen und zu den Feiertagen überwiegend milde Temperaturen zwischen zehn und 14 Grad bringen könnte. Dass die Ostereier im Schnee versteckt werden müssen, ist also eher unwahrscheinlich.