April startet wechselhaft So sieht die Wetterprognose für Ostern aus

In den vergangenen 20 Jahren lag die Durchschnittstemperatur am 9. und 10. April bei rund 13 Grad, während es in diesem Zeitraum in 70 Prozent der Fälle trocken war. Dies korrespondiert in etwa mit den Vorhersagen, die bei den Temperaturen von Karfreitag bis Ostermontag eine Abweichung zum vieljährigen Mittelwert von 1961 und 1990 von plus 1 bis plus 2 Grad im zu warmen Bereich (91/20: -0,6 bis +0,4 Grad) sehen.