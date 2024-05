Rettungshubschrauber im Einsatz Auto stößt im Kreis Warendorf mit Traktor zusammen – Autofahrer schwer verletzt

Ein Auto und ein Traktor sind auf einer Landstraße im Kreis Warendorf zusammengestoßen und dann von der Straße abgerutscht. Wie die Polizei am Dienstag (7. Mai 2024) mitteilte, wurde der 51 Jahre alte Autofahrer am Montagabend (6. Mai) schwer verletzt. Er war in seinem Auto eingeklemmt, das zum Teil unter den Traktor geraten war. Rettungskräfte befreiten den Verletzten. Per Rettungshubschrauber wurde er laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Fahrer des Traktors sei unverletzt geblieben.