Grenzregion Niederlande Durchsuchungen wegen illegaler Feuerwerkskörper – zwei Festnahmen

In den Niederlanden hatte die Polizei bereits in den vergangenen Wochen tonnenweise illegale Böller beschlagnahmt. Allein Anfang Dezember waren es insgesamt 4,2 Tonnen. In einer Wohnung in Almere etwa entdeckten Fahnder 427 Kilogramm illegaler Feuerwerkskörper. Weil die Regeln für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester in den Niederlanden vor einiger Zeit verschärft wurden, hat die Einfuhr illegaler schwerer Böller vor allem aus Deutschland und Belgien zugenommen. Nach einem Böllerverbot zu Silvester während der Corona-Pandemie in den beiden Vorjahren werden nun wieder verstärkt Verletzte und Sachschäden durch die Böllerei befürchtet.