Schulen zu, Bahnverkehr stark eingeschränkt : Orkanböen und schwere Gewitter über NRW - Feuerwehr im Dauereinsatz

Foto: dpa/Alexander Forstreuter 7 Bilder Sturmtief „Ylenia“ zieht über NRW

Düsseldorf Der Sturm „Ylenia“ hat in Nordrhein-Westfalen in der Nacht für zahlreiche Feuerwehr- und Polizeieinsätze gesorgt. Die Schulen bleiben am Donnerstag geschlossen, der Bahnverkehr ist start eingeschränkt. Ein Überblick über die Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die schweren Sturmböen haben in Wuppertal für einen aufwendigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine rund 40 Meter lange Tanne konnte dem Sturm nicht mehr standhalten und kippte um – direkt auf das Fahrgerüst der Wuppertaler Schwebebahn. Die Feuerwehr sei mit einem Kran- und einem Leiterwagen im Einsatz gewesen, habe den Baum noch in der Nacht zersägt und weggeräumt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zuvor hatte der WDR berichtet. Laut dem Bericht sollen Statiker noch prüfen, ob die Schwebebahn am Donnerstag planmäßig an der Stelle fahren kann

In Paderborn hat eine vom Dach gewehte Photovoltaikanlage einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Teile der Anlage hätten dabei ein parkendes Auto getroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Paderborn. Die Feuerwehr habe die Anlage gesichert. In dem Kreis gab es Polizeiangaben zufolge in der Nacht rund 35 Einsätze.

Im Kreis Borken ist in der Nacht auf Donnerstag der Strom ausgefallen. Noch immer seien die Haushalte im Stadtgebiet Borken ohne Strom, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Gegen 3 Uhr sei es zu der Störung gekommen. Rund zwei Stunden später meldete ein Anwohner eine Funken sprühende Starkstromleitung. Ob es einen Zusammenhang zwischen der beschädigten Leitung und dem Stromausfall gab, sei allerdings nicht klar, so die Polizeisprecherin. Die Feuerwehr habe die Leitung gesichert. Die Polizeisprecherin ging davon aus, dass es aufgrund des Sturmtiefs zu dem Stromausfall kam.

Eine Corona-Teststation in Kleve am Niederrhein hat dem Sturm am Mittwochabend nicht standgehalten. Der Wind zerstörte das Zelt des Drive-in-Testzentrums in NRW, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Dutzend Feuerwehrleute rückten demnach aus, um die Stangen und Planen einzuräumen. Der Eigentümer habe sie weggeschafft. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.

Auch in Werne kam es zu mehreren sturmbedingten Einsätzen in der Nacht zum Donnerstag. Ein großer Sonnenschirm musste von einem Dach geholt werden. Er war von einem Lebensmittelmarkt rund 10 Meter in die Höhe geweht worden, so die Feuerwehr. Der schwere Schirm drohte auf die darunter parkenden Autos zu fallen.

Für die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen fällt wegen der Sturmwarnungen an diesem Donnerstag der Unterricht aus. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch überraschend im Düsseldorfer Landtag. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen. Sie wolle nicht, dass Schüler „im Auge des Sturms“ die Schulen aufsuchen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) bat Eltern von Kita-Kindern, sei sollten ihren Nachwuch am Donnerstag „bitte zu Hause betreuen.“

Auch der Bahnverkehr in NRW ist stark eingeschränkt: Die Nordwestbahn hat am Donnerstagmorgen wegen der Sturmschäden den Zugverkehr komplett eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Morgen mit. In Nordrhein-Westfalen sind davon neun Linien vor allem in Ostwestfalen und am Niederrhein betroffen, darunter die Senne-Bahn zwischen Paderborn und Bielefeld (RB 74) und der Niers-Express zwischen Kleve und Düsseldorf (RE 10). Schienenersatzverkehr werde vorerst nicht angeboten, sagte Nordwestbahn-Sprecher Steffen Högemann.

(bsch/dpa)