Orkan-Warnung : Viele Schulen in NRW bleiben am Montag geschlossen

Schwere Stürme über NRW - die zerstörerischen Kräfte eines Orkans.

Düsseldorf In NRW wird ab Sonntagabend ein Sturmtief erwartet, das auch am Montag weiter zu spüren sein wird. In zahlreichen Städten bleiben deshalb die Schulen geschlossen. Das Fußballspiel zwischen Mönchengladbach und dem 1. FC Köln könnte abgesagt werden.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm und Orkanböen in ganz Deutschland. Bereits ab Sonntagabend ist NRW betroffen. Als Reaktion auf die Warnungen haben einige Städte bereits Maßnahmen ergriffen. Wir aktualisieren diesen Text laufend.

Das NRW-Ministerium für Schule und Bildung hat am Freitag alle Schulen in Nordrhein-Westfalen in einer Mail auf die Wetterlage aufmerksam gemacht. Nach der bestehende Rechtslage können alle Schulleitungen und Schulträger angesichts des angekündigten Unwetters aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen, informiert das Ministerium. Generell können Eltern bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden, ob der Weg zur Schule für ihre Kinder zumutbar ist. Dann müssen sie die Schule unverzüglich informieren, dass ihr Kind am betreffenden Tag am Unterricht nicht teilnimmt.

Fußball-Bundesliga In Mönchengladbach findet im Borussia-Park erwartet ab 15.30 Uhr das Spiel gegen den 1. FC Köln statt. Ob wegen des drohenden Sturmtiefs die Austragung gefährdet ist, kann jedoch erst am Spieltag geklärt werden, wie der Klub am Freitag mitteilte. Borussias Mediendirektor Markus Aretz sagt: "Stand jetzt ist, dass das Spiel nicht gefährdet ist, aber wir beobachten das natürlich. Es sieht derzeit so aus, dass der heftigste Teil des Sturms nach dem Spiel kommt. Wir werden, je näher es ans Spiel geht, weiter beraten, wie wir vorgehen."

Kaarst / Rommerskirchen / Grevenbroich Die Schulen in den drei Kommunen bleiben geschlossen, teilweise wird es eine Notbetreuung geben. Welche Schulen betroffen sind, erfahren Sie hier.

Kleve Hier schließen nach Informationen unserer Redaktion alle Schulen. Ob dies auch für Goch gilt, ist noch offen.

Köln Rund um den Dom werde es am Sonntag aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich zu Absperrungen kommen, teilte die Dombauverwaltung mit. Je nach Lage könnten auch der Zugang zu Dom, Domschatzkammer und Turmbesteigung betroffen sein. Gottesdienste müssten dann entfallen. Darüber werde die Dombauverwaltung kurzfristig auf ihrer Internet-Seite informieren, hieß es.

Neuss Die Stadt hat in Absprache mit Feuerwehr, dem Deutschen Wetterdienst und der Bezirksregierung Düsseldorf entschieden, dass wegen des Unwetters am Montag die Schulen geschlossen bleiben. Es sei keine sichere Erreichbarkeit garantiert, auch die Beförderung der Schüler fällt aus. Für Kinder, die dennoch die Schulen erreichen sollten, ist ein Notdienst in den Schulen eingerichtet.

Düsseldorf Es ist noch unklar, ob einzelne Schulen geschlossen bleiben. Die Bezirksregierung weist darauf hin, dass die Schulträger selbst entscheiden, ob die Schulen geöffnet bleiben. Die Stadt hat für Sonntag und Montag den Wildpark im Grafenberger Wald gesperrt. Auch der Tag der offenen Tür der Waldschule ist abgesagt.

Duisburg Die Stadt will keine generelle Schließung der Schulen anordnen. Die Schulen können dies für sich entscheiden. Eltern können zudem entscheiden, ob und wann sie ihre Kinder aus dem Unterricht holen.

Stadt Tönisvorst (Kreis Viersen) haben die beiden weiterführenden Schulen (Michael-Ende-Gymnasium und Rupert-Neudeck-Gesamtschule) am Montag geschlossen. Für die Lehrer gilt dennoch Anwesenheitspflicht.

Dinslaken Die Stadt Dinslaken wird für Sonntagmorgen vorsichtshalber die städtischen Friedhöfe sperren. Die Sperrung beginnt gegen 7.30 Uhr und geht voraussichtlich bis Montagmorgen 8 Uhr.

Langenfeld Hier bleiben die Schulen geschlossen.

Köln Die Stadt Köln bittet die Bevölkerung, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu meiden. Lindenthaler Tierpark, Botanischer und Forstbotanischer Garten schließen am Sonntag um 12 Uhr. Teile des Nordfriedhofs bleiben ganz geschlossen. Mehr Infos gibt es hier.

Wesel Alle weiterführenden Schulen in Wesel werden nach Auskunft der Schulverwaltung am Montag komplett schließen. Am Nachmittag soll noch mit Grundschullehrern über das weitere Vorgehen beraten werden.

Bahn Auch die Deutsche Bahn bereitet sich auf den Sturm vor. Ob es zu Zugausfällen kommen wird, konnte eine Sprecherin der Deutsche Bahn jedoch noch nicht sagen. Die Vorbereitungen für Sturmtief „Sabine“ liefen jedoch „selbstverständlich auf Hochtouren“. So stünden Reparaturfahrzeuge bereit, auch das Personal würde vor allem in den Leitstellen verstärkt.

