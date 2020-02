Orkan-Warnung in NRW für Sonntag : So schützen Sie Ihr Hab und Gut vor dem Sturm

Düsseldorf Orkan-Böen mit einer Stärke von 9 bis 12 werden in der Nacht von Sonntag auf Montag in NRW erwartet. Um sich und sein Zuhause vor Schäden zu schützen, geben Experten Tipps und Empfehlungen.

Bei Sturm sei es empfehlenswert, sich so wenig wie möglich im Freien und an ungeschützten Orten aufzuhalten, so das BKK. „Vermeiden Sie insbesondere gefährdete Bereiche wie Wälder. Die Gefahr für Leib und Leben ist zu groß.“ Im Gebäude sollten außerdem Fenster und Fensterläden geschlossen werden. Das BKK rät dazu, sich von ungeschützten Öffnungen fernzuhalten. Tiere, die von einem Unwetter verängstigt werden, sollten beruhigt und in einem geschützten Bereich gehalten werden. Um ganz sicher zu gehen, könne man einen Raum im Erdgeschoss aufsuchen. „Meiden Sie jedoch Kellerräume, da diese sehr schnell von Wasser geflutet und zu lebensbedrohlichen Fallen werden können“, schreibt das BKK auf seiner Internetseite. Auch Räume mit einer großen Deckenspannweite, wie zum Beispiel Hallen, sollten vermieden werden. Schließlich empfiehlt das BKK, sich in den Medien über den Verlauf des Sturms zu informieren.